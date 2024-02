Cannabis-Legalisierung mit viel Kritik: Bundestag beschließt umstrittene Freigabe

Claudia Kling

Claudia Kling ist Korrespondentin in Berlin. Sie arbeitet seit vielen Jahren für die „Schwäbische Zeitung“. Als Redakteurin am Newsdesk ist es ihre Aufgabe, Nachrichten und Artikel zu bewerten und so ins Blatt zu bringen, dass sie für die Leser der „Schwäbischen Zeitung“ interessant sind. Ihr besonderes Interesse gilt der Sozialpolitik, außerdem liegt ihr die internationale Sicherheitspolitik am Herzen. Die Journalistin hat in München an der Ludwig-Maximilians-Universität Deutsch als Fremdsprache, Politik und Verfassungsrecht studiert.

Kontakt