„Sigmaringer Kleinkunstabend“ beerbt „BW lacht“

Christoph Wartenberg

Christoph Wartenberg (Jahrgang 1958) arbeitet in der Lokalredaktion Sigmaringen und befasst sich hier in erster Linie mit dem Geschehen in der Kreisstadt. In Düsseldorf geboren und in Bonn aufgewachsen studierte er nach Abitur und Wehrdienst Germanistik und Philosophie und belegte Kurse in Geschichte, Kunstgeschichte und Pädagogik in Bonn und Tübingen. Nach dem Studium war er für kurze Zeit an der Dramaturgie des Schauspielhauses Nürnberg. Daher befasst er sich hin und wieder auch mit kulturellen Themen. Wartenberg ist seit 1987 in Sigmaringen.

