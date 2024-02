Christoph Schwärzler

Christoph Schwärzler (Jahrgang 1979) ist seit Mai 2017 Redakteur beim Südfinder und für die Ausgabe Lindau-Westallgäu zuständig. Nach ausgiebigem Germanistik- und Geschichtsstudium in Tübingen war er als freier Mitarbeiter beim Gäubote in Herrenberg tätig und volontierte beim Stadtmagazin Moritz in Gerlingen.

