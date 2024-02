Christoph Dierking

Christoph Dierking (cdi, Jahrgang 1991) ist seit 2020 Redakteur bei der "Schwäbischen Zeitung" in Laupheim. Dort kümmert er sich um das Geschehen in der Stadt und in den umliegenden Gemeinden. Der gebürtige Bremer hat im Verlag volontiert.

Kontakt