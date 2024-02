Friedliches neues Jahr - ob das was wird?

Christine Leutkart

Christine Leutkart, Jahrgang 1959, wurde als Kind deutscher Auswanderer in Australien, Melbourne, geboren. Seit 1999 lebt sie im Landkreis Tuttlingen. Sie ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Die Erzieherin und diplomierte Kunsttherapeutin lehrte zwölf Jahre lang an der Fritz-Erler-Schule in Tuttlingen. Zur Zeit ist sie im Sabbatjahr, anschließend wird sie den vorgezogenen Ruhestand antreten, um mehr Zeit fürs Schreiben zu haben. Sie hat mehrere Bücher geschrieben, darunter drei Regionalkrimis, die im Maximilan-Dietrich-Verlag erschienen sind und im Donautal und am Bodensee spielen. Zuletzt erschienen ist ein Sachbuch: „Weiter Leben! Neuorientierung nach dem Tod des Partners“. Zum Schreiben kam sie über Fachartikel und Fachbücher über Kunstpädagogik und Kunsttherapie. „Das Schreiben sehe ich, wie jede künstlerische Betätigung, als eine Form der Kommunikation, die Grenzen überwinden und zur Etablierung einer offenen Gesellschaft beitragen kann“, sagt Christine Leutkart.

Kontakt