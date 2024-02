Christina Pirker

Christina Pirker (Jahrgang 1982) ist seit April 2015 Crossmedia-Volontärin bei der Schwäbischen Zeitung. Dabei durchläuft sie verschiedene Lokalredaktionen, sammelt Eindrücke bei Radio7 und ist für RegioTV und die Mantelredaktion der Schwäbischen Zeitung tätig. Vor dem Schritt in den Journalismus, war die gebürtige Grazerin in den Bereichen Marketing, Public Relations und Werbetext tätig. Ihren Abschluss als staatlich geprüfte Betriebswirtin machte sie in Heidelberg.

