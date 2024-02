Das Ravensburger Frauenhaus: Martinas letzte Zuflucht

Christin Hartard

Christin Hartard ist seit Oktober 2014 Crossmedia-Volontärin bei Schwäbisch Media. Die gebürtige Mainzerin hat in Regensburg Kulturwissenschaft und Deutsche Philologie im Bachelor studiert, im Master Medienwissenschaft an der Uni Tübingen. Praktika absolvierte sie unter anderem in der Videoredaktion der Nürnberger Nachrichten und bei Radio Energy Nürnberg. Bei Schwäbisch Media arbeitet sie jetzt vor allem regionale Themen für die verschiedenen Kanäle Zeitung, Internet, Radio und Fernsehen auf.

