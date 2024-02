Christiane Wohlhaupter

Christiane Wohlhaupter ist in Ravensburg geboren und aufgewachsen. Ihr Volontariat bei der Schwäbischen Zeitung brachte sie nach Spaichingen, Friedrichshafen und Leutkirch. Sie koordiniert die Themen für SZene und SZene am Wochenende. Ihr Studium an der Ludwig-Maximilians-Universität München hat sie mit einem Master in Klinischer Psychologie und Kognitiver Neurowissenschaft abgeschlossen.

