Als der Bodensee zufror: Wie die Seegfrörne die Menschen bewegte

Christian Schellenberger

Christian Schellenberger (csh, Jahrgang 1987) war Digitalredakteur bei Schwäbische.de. Aufgewachsen auf der Schwäbischen Alb absolvierte er ein Studium der Staatswissenschaften und Geschichte an der Universität Erfurt. Anschließend zog es ihn für ein crossmediales Volontariat bei der Mittelbadischen Presse in Offenburg zurück in den Südwesten, wo er im Anschluss knapp zwei Jahre als Onlineredakteur arbeitete. Seit Februar 2017 verstärkte er das Online-Team der Schwäbischen Zeitung und beschäftigte sich dort vor allem mit Datenjournalismus.

