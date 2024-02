Turmfalke in hilfloser Lage: Feuerwehr rückt zur Rettung mit Drehleiter an

Christian Reichl

Christian Reichl (Jahrgang 1992) ist seit Oktober 2022 Redakteur der Schwäbischen Zeitung in Laupheim. Zuvor absolvierte er ein dreijähriges Crossmediales-Volontariat bei Schwäbisch Media. In dieser Zeit arbeitete er für die Lokalredaktionen in Leutkirch, Laupheim sowie für die Mantelredaktion der Schwäbischen Zeitung und war für Regio TV Bodensee im Einsatz. Vor seinem Volontariat studierte er Soziologie und Geschichtswissenschaft an der Eberhard Karls Universität Tübingen. Erste Erfahrungen im Journalismus hat er während seines Studiums als freier Mitarbeiter gesammelt.

Kontakt