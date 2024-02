Die Erwartungen der Lindauer Schwimmer werden sogar übertroffen

Christian Flemming

Christian Flemming (Jahrgang 1957) schreibt für die Lindauer Zeitung seit 1985, ein Jahr später begann er damit, auch für diese Zeitung zu fotografieren. Den gebürtigen Aalener hatte ursprünglich das Musikstudium an den Bodensee geführt. So gewann ihn die Lindauer Zeitung zunächst für Konzertkritiken, ein Jahr später folgten die ersten Fotoaufträge. Seitdem beobachtet und schildert er das Geschehen in und um Lindau, fotografiert die Nobelpreisträgertagungen und das Heidelberg Laureate Forum, durch die Mitarbeit für andere Auftraggeber war und ist er im In- und Ausland sowie vielen Ländern Lateinamerikas unterwegs.

Kontakt