Caroline Messick

Caroline Messick ist crossmediale Volontärin bei der Schwäbischen Zeitung. Während ihrer Ausbildungszeit ist sie in unterschiedlichen Redaktionen im Verbreitungsgebiet im Einsatz. Von 2011 bis 2016 hat sie Germanistik und Rhetorik an der Universität Tübingen studiert. Vor ihrem Volontariat hat sie als freie Mitarbeiterin für verschiedene Stuttgarter Stadt- und Studentenmagazine und die Neue Württembergische Zeitung in ihrer Heimat Göppingen geschrieben.

