Nach Aktion mit AfD-Flyern: Razzia bei Satire-Aktivisten

Britta Baier

Britta Baier ist Redakteurin bei der Schwäbischen Zeitung in Friedrichshafen, zuvor war sie acht Jahre lang für die Lokalredaktion in Tettnang tätig. Nach verschiedenen Praktika während des Studiums in Bielefeld (Germanistik, Linguistik und neuere Geschichte) bei RTL, Radio Bielefeld, der Bild-Zeitung und diversen Tageszeitungen war klar: Das Herz schlägt für den Lokaljournalismus. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Für das Volontariat zog Britta Baier 2006 aus Ostwestfalen an den Bodensee, der inzwischen zu ihrer neuen Heimat geworden ist.

