Wo Atomraketen gebaut werden

Björn Hartmann

Björn Hartmann beschäftigt sich am liebsten mit Technologie und Start-ups, Energie und Pharma, Banken und (Luft-)Verkehr. Er hat nach seinem Volkswirtschaftsstudium in Köln bei der Mediengruppe Madsack in Hannover volontiert. Er arbeitete in verschiedenen Funktionen im Wirtschaftsressort der Welt-Gruppe in Berlin. Später steuerte er das Nachrichtenressort der Berliner Morgenpost und gehörte zur Gründungsmannschaft der Funke Zentralredaktion Berlin. Nach einem Wechsel in die Kommunikationsberatung ist er wieder als Journalist tätig.

Kontakt