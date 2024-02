Birgit van Laak

Birgit van Laak ist Redakteurin in der Lokalredaktion Biberach. Sie ist mit zuständig für die Gemeinden rund um Biberach. Birgit van Laak hat bei der Schwäbischen Zeitung volontiert, danach war sie in verschiedenen Lokalredaktionen im Einsatz, seit 2004 ist sie in Biberach. Birgit van Laak hat in Tübingen Deutsch und Geschichte studiert.

