Einmal Pirat, Prinzessin oder Clown sein

Birgit Kölgen

Birgit Kölgen ist freie Journalistin für Kultur, Reisen und Lebensart. Sie schreibt unter anderem Glossen, Essays und Reportagen für die Schwäbische Zeitung, Kunstkritiken für das rheinische Online-Magazin report-d.de und Biografien für Privatkunden. Nach 15 Jahren im Süden der Republik lebt sie jetzt wieder in ihrer Heimatstadt Düsseldorf, wo sie Germanistik und Philosophie studiert und bei der Neuen Rhein/Ruhr-Zeitung volontiert hatte. In den 1980er-Jahren war sie Kulturredakteurin und Vize-Lokalchefin in Düsseldorf, in den 1990er-Jahren Ressortleiterin für Kultur bei der Westfälischen Rundschau.

