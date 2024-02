So sehen Wangener Pflegefachschüler die Diskussion um „Remigration“

Bernd Treffler

Bernd Treffler (Jahrgang 1967) arbeitet seit Dezember 2011 als Redakteur bei der Schwäbischen Zeitung in Wangen. Dort ist er vor allem für die Berichterstattung im Stadtgebiet, aber auch für die umliegenden Gemeinden zuständig. Zwischen 2001 und 2011 war "bee" in den SZ-Redaktionen Ehingen und Ulm für den Lokalsport zuständig gewesen. Der gebürtige Ostälbler hat nach einem Feinwerktechnik-FH-Studium zusätzlich in Köln Sportjournalistik studiert und danach sein Volontariat bei der Schwäbischen Post in Aalen absolviert.

Kontakt