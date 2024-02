Gran Canaria will jetzt auch Weinkenner anlocken

Bernd Hüttenhofer

Bernd Hüttenhofer (Jahrgang 1958) ist Redakteur im Ressort Journal - und ein Urgestein der Schwäbischen Zeitung. Seit 1978 schon arbeitet er für die Schwäbische und ist damit der dienstälteste Redakteur in der Mantelredaktion. Nach einem zweijährigen Volontariat in Leutkirch, Ulm, Laupheim und Rottweil trat Hüttenhofer im September 1980 seine erste Redakteursstelle in der Lokalredaktion Ravensburg an. Im Sommer 1991 folgte der Wechsel in die Mantelredaktion nach Leutkirch. Bis Ende 2016 war er in der Sportredaktion tätig, seit 2017 arbeitet er für das Journal. Hüttenhofer ist waschechter Oberschwabe, geboren in Bad Buchau und aufgewachsen und sozialisiert in Ravensburg, wo er am Albert-Einstein- Gymnasium das Abitur ablegte.

Kontakt