Keine Landesliga: TV Neuler hat aber das nächste Highlight im Blick

Benjamin Post

Benjamin Post (Jahrgang 1980) ist seit Januar 2018 Sportredakteur der Schwäbischen Zeitung in der Redaktion der Aalener Nachrichten. Nach seinem Volontariat ab 2010 bei der Allgemeinen Zeitung Uelzen in den Redaktionen Uelzen und Wittingen war er ab 2012 Sportredakteur bei der Altmark Zeitung in Stendal. In 2017 arbeitete Post für den Verlag Schaufenster in Wolfenbüttel als Sportredakteur für die zwei Ausgaben der Wochenzeitung „Wolfenbütteler Schaufenster“ und Sonderpublikationen im Sport. Nach seinem Abitur in Braunschweig studierte er in der Löwenstadt Sport und Germanistik. Danach war Post als Praktikant für die Braunschweiger Zeitung und dem Stader Tageblatt sowie als Freier Mitarbeiter für die Sportredaktionen von Sonntag Aktuell in Stuttgart und der Sindelfinger/Böblinger Zeitung tätig. Seine Leidenschaft für den Sport, besonders Fußball, besteht seit Kindesbeinen an. Am Beruf des Sportjournalisten begeistert ihn die Themenvielfalt in Print und Digital und Geschichten mit Hintergrund, ob im Profi- oder Regionalsport.

