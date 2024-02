Benedikt Brüne

Benedikt Brüne (Jahrgang 1973) ist seit April 2017 Mitglied der Editorengruppe am regionalen Newsdesk in Ravensburg. Zuvor hat er bei einem Energie-Unternehmen in Rheinhessen und bei einer Internetagentur in Bonn gearbeitet. Er stammt gebürtig aus Soest (Westfalen), hat Kommunikationswissenschaft studiert und sein Volontariat bei der in Hagen erscheinenden Westfalenpost absolviert.

Kontakt