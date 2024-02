Die Renaissance der kleinen Geschäfte

Bastian Schmidt

Bastian Schmidt, geboren 1980 in Kassel, wuchs in Hannover auf, bevor er 1996 mit seiner Familie ins bayerische Bayreuth zog. Dort begann er sein Studium als Geograph, welches er an der Universität Regensburg als Diplom-Geograph abschloss. Nach dem anschließenden Volontariat bei der Mittelbayerischen Zeitung in Regensburg arbeitete er als selbstständiger Journalist für diverse Zeitungsformate sowie als Autor für den Regensburger Dr. Peter Morsbach Verlag. Seit März 2019 arbeitet er als Redakteur für verschiedenen SZ-Redaktionen zwischen Allgäu, Ravensburg und Friedrichshafen mit Schwerpunkt auf dem Raum Lindau.

