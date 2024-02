Barbara Miller

Barbara Miller ist Kulturredakteurin der Schwäbischen Zeitung. . Seit 1990 verfolgt die gebürtige Neu-Ulmerin in der Mantelredaktion die Kulturszene Süddeutschlands. Davor standen das Magister-Examen an der Ludwig-Maximilans-Universität München (Neuere und Mittelalterliche Geschichte, Politikwissenschaft) und die Mitarbeit beim Bayerischen Rundfunk in München.

