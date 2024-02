Die liebevolle Dekoration hat überzeugt

Axel Pries

Axel Pries, Jahrgang 1963, ist Lokalredakteur in Laupheim und kann in Sachen Lokaljournalismus auf große Erfahrung bei Zeitungen quer durch Deutschland zurückgreifen. Als gebürtiger Ostsee-Anwohner volontierte er beim Fehmarnschen Tageblatt und trat er seine erste Redakteursstelle 1989 kurz vor der deutschen Wiedervereinigung in der Harzstadt Bad Lauterberg an, die damals direkt „am Zaun“ lag und heute direkt an Thüringen grenzt. Dieses Stück Weltgeschichte erlebte er daher hautnah mit. Über Stationen bei Zeitungen am Südrand Hamburgs und 20 Jahre in Hessen erreichte er 2016 Friedrichshafen am Bodensee, um von dort nach Laupheim zu gehen. Einen Namen machte er sich mit vielfältigen Reportagen und Fotos.

