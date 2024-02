Anne Laaß

Anne Laaß (Jahrgang 1987) ist seit 2019 Lokalredakteurin in Sigmaringen. Sie schreibt für die Kreisstadt und die umliegenden Gemeinden mit Schwerpunkt auf Bingen. Ihr Volontariat hat sie bei der Südwest Presse in Hechingen und Metzingen absolviert. Zuvor war sie freie Mitarbeiterin und hat in dieser Zeit Gefallen am Lokaljournalismus gefunden. In Kassel studierte sie Philosophie und Politikwissenschaften.

