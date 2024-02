Anna-Lena Janisch

Anna-Lena Janisch, geborene Buchmaier (Jahrgang 1990) ist seit April 2015 Redakteurin bei der Schwäbischen Zeitung. In der Lokalredaktion Sigmaringen ist sie für die Kreisseiten in Sigmaringen, Bad Saulgau und Pfullendorf zuständig. Anna-Lena Buchmaier hat von 2009 bis 2011 bei der Heidenheimer Zeitung volontiert. Anschließend studierte sie Literatur, Kunst, Medien und British and American Studies an der Universität Konstanz.

