Stand-Up-Paddling: Darauf muss man im Shop und auf dem Wasser unbedingt achten

Anna Kratky

Anna Kratky ist seit September 2018 Digitalredakteurin bei Schwäbische.de. Als solche verfasst sie Berichte und Reportagen, arbeitet als Videojournalistin oder setzt Grafiken um. Davor hat sie seit April 2016 ein crossmediales Volontariat bei Schwäbisch Media absolviert. Dort durchlief sie die Stationen Print, Radio, TV und Online. Vor dem Volontariat hat sie ihren Master der Politikwissenschaft an der Universität Wien absolviert. Berufliche Erfahrungen sammelte Kratky als freie Mitarbeiterin und Werkstudentin bei verschiedenen Medien, wie der Schwäbischen Zeitung und dem Red Bull Media House Salzburg. Während ihres Studiums arbeitete sie darüber hinaus in mehreren Forschungsinstituten, wie zum Beispiel dem Ludwig-Boltzmann-Institut für Menschenrechte in Wien. Neben Oberschwaben und Österreich lebte Kratky bereits in Peru und Portugal. Für das Volontariat kehrte die gebürtige Ravensburgerin wieder in ihre Heimat zurück.

