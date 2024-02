Das sind die Gewinner des Kreativ-Wettbewerbs der VR-Bank in Laupheim

Anna Berger

Jahrgang 1986. Studium der Anglistik und Germanistik in Tübingen, Station als Fremdsprachenassistentin in Colchester, England. Nach einem Volontariat bei der „Südwest Presse“ (Stammredaktion Crailsheim) von 2013 bis 2015, einer Weltreise und einer kurzen Redakteurstätigkeit Promotion in der Englischen Literaturwissenschaft an der Universität Tübingen (Abgabe der Promotion im April 2023). Von 2016 bis 2020 Promotionsstipendium der Studienstiftung des Deutschen Volkes. Ab 2016 freie Mitarbeit bei der Deutschen Presse-Agentur (dpa) und Lehrbeauftragte für Englische Literatur- und Kulturwissenschaft in Tübingen. Von 2021 bis 2023 Lehrkraft für besondere Aufgaben „Journalismus“ an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Seit April 2023 Redakteurin bei der „Schwäbischen Zeitung“ in Laupheim.

Kontakt