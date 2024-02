Die gute Nachricht: Musik lässt Herzen im gleichen Takt schlagen

Anke Kumbier

Anke Kumbier (Jahrgang 1990) ist seit April 2022 Redakteurin bei der Schwäbischen Zeitung Friedrichshafen. Von April 2019 bis März 2022 war sie crossmediale Volontärin bei Schwäbisch Media, mit Stationen in Laupheim, Ulm, Stuttgart, Spaichingen und Ravensburg. Erste Erfahrungen im Journalismus sammelte sie beim Unimagazin Tübingen und als freie Mitarbeiterin der Herrenberger Tageszeitung Gäubote. Sie hat in Tübingen im Bachelor Geschichte und Geographie studiert und sich im Master für Humangeographie entschieden. Angeregt durch ein Freiwilliges Soziales Jahr in Lima, Perú, arbeitete sie neben dem Studium auf Seminaren für Menschen aus aller Welt, die einen Freiwilligendienst in Deutschland gemacht haben. Später war sie als Reiseleiterin für Rad- und Kulturreisen in Europa tätig.

