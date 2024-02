Seit knapp einem Jahr vermisst

Kurz vor Prozessende: Der Vermisstenfall Jasmin M. im Überblick

q Eigeltingen-Heudorf

Am Dienstag stehen die Plädoyers an. Von Freispruch bis Mord wird vermutlich alles gefordert. Dann ist das Gericht gefragt, in dem Indizienprozess zu entscheiden.