Bad Saulgauer setzen Zeichen gegen Rechtsextremismus

Betroffenheit nach Erdbeben

"Mein Herz blutet": Türken aus Bad Saulgau bangen um ihre Angehörigen

q Bad Saulgau

In Bad Saulgau lebende Türken geben Einblicke in ihre Gefühlswelt. Wie ein Sohn seine Mutter aus dem betroffenen Gebiet in Sicherheit bringen will.