„Wir sind wieder unter den Top-Teams“

Andrej Meinzer

Andrej Meinzer (Jahrgang 1977) ist seit 2022 Sportredakteur in Ehingen. Über verschiedene journalistische Stationen in seiner Heimatstadt Karlsruhe, inklusive Volontariat-Ausbildung, wechselte er im Jahr 2016 vom Badischen ins Schwäbische. Von Stuttgart aus begleitete er journalistisch unter anderem die Bundesligisten MHP Riesen Ludwigsburg (Basketball), TVB Stuttgart (Handball, Männer) und die SGBBM Bietigheim (Handball, Frauen). Die eigene sportliche Karriere musste er verletzungsbedingt zwar früh begraben, fühlt sich auf dem Platz oder in der Sporthalle aber auch in seiner Freizeit als Zuschauer heute noch heimisch.

