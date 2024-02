Süd und Essingen liefern sich eine intensive Begegnung

Andreas Wagner

Andreas Wagner, Redakteur der SZ Ehingen und zuständig für den Lokal- und Regionalsport. Von 2000 bis 2009 und 2012 bis 2016 in der Redaktion der SZ Biberach, dazwischen zwei Jahre in der Marketingabteilung einer Genossenschaftsbank und ein Jahr in der Redaktion des Hanauer Anzeiger, verantwortlich für überregionalen und regionalen Sport. Ausbildung zum Redakteur bei der Fränkischen Landeszeitung (Ansbach) und den Nürnberger Nachrichten, zuvor Studium der Sportwissenschaften, Kommunikationswissenschaften und Romanistik in Göttingen, Würzburg und Quito. Später berufsbegleitend Aufbau-Fernstudium der Sportökonomie. Geboren und aufgewachsen in Nördlingen (Bayern).

