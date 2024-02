„Sehr beliebter Lehrer“: Das sagt die Schule über das schwerverletzte Opfer

Andreas Spengler

Andreas Spengler (asp, Jahrgang 1987) ist seit 2017 Redakteur bei der Schwäbischen Zeitung und seit 2023 für das Reporterbüro Ulm der Schwäbischen Zeitung im Einsatz. Zuvor war er Redakteur bei der Südwest Presse in Ulm und hat dort auch sein Volontariat absolviert mit Stationen in Berlin und Brüssel. Der gebürtige Blausteiner hat unter anderem eine dreijährige Ausbildung als Crossmedialer Journalist am „Institut zur Förderung Publizistischen Nachwuchses“ in München abgeschlossen und für die Süddeutschen Zeitung, das ZDF und die Financial Times Deutschland als Hospitant gearbeitet. Studiert hat er in Tübingen, Innsbruck und Helsinki und dort den Masterabschluss in Europäischer Politik und den Bachelor in Medienwissenschaften erworben.

Kontakt