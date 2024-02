Lockern, impfen, testen: Was Baden-​Württemberg jetzt plant

Andrea Pauly

Andrea Pauly (apa, Jahrgang 1982), war von 2017 bis 2021 Digital-Redakteurin bei Schwäbische.de. Die gebürtige Sauerländerin hat ihre Wurzeln im Allgäu und am Bodensee. Nach einem Austauschjahr in den USA und einem Jahr beim Radio hat sie ihr Volontariat bei der Waldeckischen Landeszeitung in Nordhessen absolviert und dort anschließend elf Jahre als Lokaljournalistin gearbeitet. 2015 wechselte sie zum Nordbayerischen Kurier in Bayreuth, wo sie endgültig dem Onlinejournalismus verfiel. Bei Schwäbische.de war sie unter anderem für den Podcast "Sag's Pauly" verantwortlich. Wenn sie offline ist, erkundet sie auf dem Pferd oder zu Fuß neue Wege.

