Projekt „Fadenlauf“ steht vor ungewisser Zukunft

Alfred Moosmann

Alfred Moosmann ist Redakteur im Politik- und Wirtschaftsressort. Sein Volontariat bei der Schwäbischen Zeitung begann im Jahr des Mauerfalls, danach wurde er Redakteur in der ältesten Stadt Baden-Württembergs, in Rottweil, ehe er für die überregionale Sportredaktion der Schwäbischen Zeitung arbeitete. Vor seiner Zeit bei der Schwäbischen Zeitung hat er eine Ausbildung in der Verwaltung absolviert. Nach dem Abschluss war er im Tourismusbüro eines Schwarzwaldortes für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Der gebürtige Schramberger ist verheiratet und hat ein Kind.

Kontakt