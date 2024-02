Merkels Zögern

Alexei Makartsev

Alexei Makartsev, geboren in Moskau, ist Politikredakteur der Schwäbischen Zeitung. Seine Spezialgebiete sind Außen-und Sicherheitspolitik mit den Schwerpunkten Großbritannien, Russland und den Staaten der ehemaligen Sowjetunion. Makartsev arbeitet seit 2013 bei der Schwäbischen Zeitung. Er leitete dort bis zum Herbst 2014 die Digitalredaktion. Von 2006 bis 2013 berichtete er als Auslandskorrespondent aus London. Zwischen 1999 und 2006 arbeitete er als Korrespondent mehrerer deutscher Zeitungen in Moskau. Makartsev hat in Moskau, Marburg (Lahn) und Hannover Journalismus studiert und später bei der Nordwest-Zeitung in Oldenburg volontiert.

