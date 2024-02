Nach Brand: Hausbesitzer fühlt sich alleine gelassen

Alexandra Schneid

Alexandra Schneid (Jahrgang 1991) arbeitet seit 1. Februar 2017 für den Gränzboten in Tuttlingen. Die Redakteurin betreut die Gemeinden Wurmlingen, Seitingen-Oberflacht und Rietheim-Weilheim. Ihr Volontariat absolvierte sie bei der Augsburger Allgemeinen. Vor der Ausbildung zur Redakteurin studierte die gebürtige Günzburgerin Journalistik und Interkulturelle Kommunikation Spanisch an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt sowie an der Universidad Pontificia de Salamanca in Spanien.

