Stadt Ellwangen und Tiefbauamtsleiter Marco Pilenza trennen sich

Alexandra Rimkus

Alexandra Rimkus ist seit 2012 als Redakteurin bei der Ipf-und-Jagst-Zeitung/Aalener Nachrichten beschäftigt. Sie verantwortet hier das Ressort Virngrund. Die gebürtige Flensburgerin hat nach dem Abitur zunächst eine Ausbildung zur Bankkauffrau absolviert. Es folgten ein abgeschlossenes Studium der Angewandten Kulturwissenschaften an der Universität Lüneburg und ein Volontariat bei der Schwäbischen Post in Aalen. Anschließend war Alexandra Rimkus für die Schwäbische Post zehn Jahre lang als Lokalredakteurin in Ellwangen im Einsatz, ehe der Wechsel zur „Ipf“ folgte.

