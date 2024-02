Nachbar klagt vor Verwaltungsgericht: Häfler DAV-Alpinzentrum auf Eis

Gemeinschaftsunterkünfte

Friedrichshafen gibt Flächen für fünf neue Unterkünfte bekannt

Mehrere Freiflächen und ein ehemaliges Puff: An fünf Standorten will die Stadt neue Unterkünfte für Geflüchtete erstellen. Das sind die fünf Plätze in Friedrichshafen.