Alena Ehrlich

Alena Ehrlich (Jahrgang 1993) ist seit Oktober 2020 Redakteurin beim Gränzboten in Tuttlingen. Zuvor absolvierte sie ihr crossmediales Volontariat bei Schwäbisch Media. Dabei arbeitete sie unter anderem in verschiedenen Lokalredaktionen und in der Mantelredaktion der Schwäbischen Zeitung, sowie bei Radio 7 und Regio TV. Zuvor absolvierte sie ein BWL-Studium mit Schwerpunkt auf Journalismus und Unternehmenskommunikation an der DHBW Ravensburg.

