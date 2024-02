Hohe Inflation ausgeglichen: Reallöhne sind 2023 wieder leicht gestiegen

Geminiden im Anflug

Eine Nacht voller Sternschnuppen mitten im Advent

q Panorama

Diese Woche lohnt der Blick an den Himmel. Auch für Großstädter. Asteroidenschrott sorgt mitten in der Vorweihnachtszeit für zauberhafte Momente. Wir verraten, wann es so weit ist.