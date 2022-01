Zukunftskonzept fürs Kloster Kirchheim gesucht

Am vergangenen Donnerstag hat Landrat Joachim Bläse das ehemalige und derzeit weitgehend ungenutzte Abteigebäude der früheren Zisterzienserinnenabtei Mariä Himmelfahrt zu Kirchheim am Ries besichtigt. Am Ende des Besuchs konnte Edwin Michler, langjähriger Vorsitzender des Freundeskreises Kloster Kirchheim und Mitglied des Kirchengemeinderates (KGR), dankbar festhalten, dass sich sowohl das Landratsamt als auch die Gemeindeverwaltung an den Beratungen zur zukünftigen und nachhaltigen Nutzung des Gebäudes einbringen wollen.

Eingangs der Besichtigung hatte Edwin Michler die Gäste begrüßt. Landrat Joachim Bläse wurde von Andrea Hahn, der zuständigen Fachfrau für Wirtschaftsförderung, begleitet. Die bürgerliche Gemeinde war durch Altbürgermeister Willi Feige und seinen Nachfolger Bürgermeister Danyel Atalay vertreten. Gerhard Beck, neuer Vorsitzender des Vereins Rieser Kulturtage, nahm ebenfalls an der Besichtigung teil. Für die katholische Pfarrgemeinde Sankt Maria, als Eigentümer des historischen Gebäudes, standen zudem die KGR-Mitglieder Thomas König und Günter Merz Rede und Antwort.

Hauptinformant war bei dem Rundgang aber Johann Merz, der als Spiritus Rector seit anderthalb Jahren an einem Konzept zu einer nachhaltigen Nutzung des Klostergebäudes arbeitet. Seine Vorstellungen zu einem Innovations- und Gründer-Centrum (IGC) hatte er dem KGR und der Diözesanverwaltung in Rottenburg bereits angetragen. Dieses Konzept stellte auch beim aktuellen Besuch das Hauptthema dar. In einem mehrstufigen Vorgehen soll die Nutzung des gewaltigen Raumvolumens dazu in Teilabschnitten realisiert werden.

Bei dem aktuellen Rundgang wurde angemerkt, dass auch vom Bischöflichen Bauamt die Erarbeitung einer Nutzungsperspektive angeregt wurde.

Die seit 1921 in Kirchheim eingerichtete Ordensfiliale der Dienerinnen des Heiligsten Herzen Jesu hatten 1938 in dem Gebäude ein Altenheim eingerichtet. Nach deren Rückzug 1973 konnte ein neugegründeter Trägerverein bis 2011 das Altenheim fortführen. Eine zeitweilige Unterbelegung löste dann aber die Insolvenz aus. Seitdem steht die Frage der Nachnutzung des Gebäudes im Raum. Vorübergehend konnte von 2014 bis 2019 der Landkreis Räumlichkeiten für die Unterbringung von Flüchtlingen anmieten.

Bürgermeister Willi Feige merkte noch an, dass sich im Zusammenhang mit dem Ausbau der ehemaligen Brauerei im Kloster durch einen Privatinvestor vor einigen Jahren durch grundlegende Konzeptänderung – Eigentumswohnungen statt Pflegehaus – eine anfänglich angedachte Mitnutzung des Abteigebäudes zerschlagen hatte.

Nach der Besichtigung wurde übereinstimmend eine große Herausforderung für die katholische Pfarrgemeinde in der Gestaltung der Nachnutzung dieses großen Gebäudes gesehen. In weitere Überlegungen, die auch derzeit von der Diözese angeregt und vom KGR positiv beschieden wurden, würden sich Landkreisverwaltung und Gemeindeverwaltung gerne einbringen, hieß es.

Danyel Atalay, in Kürze als Bürgermeister der Gemeinde Kirchheim in Amt und Würden, schlug deshalb abschließend eine Einladung durch den KGR an die heute beteiligten Gremien Landratsamt und Gemeindeverwaltung vor.