Trotz Alarmstufe: Martinimarkt in Biberach findet statt

Am Mittwoch ist Martinimarkt in Biberach. Trotz der Alarmstufe, die der Landkreis Biberach am Freitag aufgrund der hohen Corona-Inzidenz ausgerufen hat, findet der Jahrmarkt wie geplant statt. Die 2G-Regel gilt hier nicht, es gibt keine Zugangsbeschränkungen. „Es muss aber wie auf dem Wochenmarkt ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz getragen werden“, sagt Andrea Appel, Pressesprecherin der Stadt Biberach. „Wer sich krank fühlt, sollte nicht kommen.“

In Anbetracht der aktuellen Lage werden möglicherweise einige Bürgerinnen und Bürger auf einen Marktbesuch verzichen. Eine Absage wäre laut Andrea Appel nicht möglich gewesen: „Wir haben natürlich geschaut, was die Corona-Verordnung in der Alarmstufe vorsieht. § 17 der Corona-Verordnung lässt Märkte, die ausschließlich dem Warenverkauf an Endverbrauer dienen, in der Alarmstufe ausdrücklich ohne weitere Beschränkungen zu“, so die Pressesprecherin. „Da wir die Jahrmärkte per Marktverordnung festgesetzt haben, sind wir daher nach der Gewerbeordnung rechtlich verpflichtet, sie abzuhalten.“

Es werden aber weniger Stände auf dem Martinimarkt vertreten sein. Statt 140 Verkaufsstände werden nur um die 90 Händler ihre Waren abieten: „Wir haben die Lücken nicht aufgefüllt, die Stände sind deshalb sehr locker angeordnet, sodass das Abstandsgebot sehr gut eingehalten werden kann.“