Theatergruppe Oberreitnau trifft Entscheidung zu Spielsaison

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bereits am 11. Juli holte die Theatergruppe Oberreitnau e.V. ihre Mitgliederversammlung des Geschäftsjahres 2020/2021 im Freizeitzentrum Oberreitnau nach. Die wegen der Corona-Schutzmaßnahmen verschobene Veranstaltung beinhaltete die aufgeschobene Neuwahl der Vorstandschaft. So wurden Michael Andergassen und Frederic Rupfle als Vorsitzende, Ulrike Meßmer als Schriftführerin, Gertrud Schick als Kassenwärtin und Gertrud Fink als Beisitzerin wiedergewählt. Mathias Efinger wurde als Beisitzer gewählt.

Die Mitgliederversammlung des Geschäftsjahres 2021/2022 fand am 17. Oktober in Oberreitnau statt. Einige Mitglieder wurden für ihr jahrelanges Engagement geehrt. So dankte die Vorstandschaft den Mitgliedern Klaus Burgert, Thomas Reischmann, Rosi Schick und Michael Andergassen für 25 Jahre Vereinsmitgliedschaft. Dem langjährigen Bühnenbauer Günther Heider wurde für 30 Jahre Mitgliedschaft ein großer Dank ausgesprochen. In dieser Veranstaltung wurde die Entscheidung besprochen, das Theater zur Weihnachtszeit 2021/2022 abzusagen. Es soll als Alternative die Zeit um Ostern ins Auge gefasst werden. Die Mitgliederversammlung bestätigte das Vorhaben.

Die Theatergruppe Oberreitnau e.V. muss also leider verkünden, dass das Oberreitnauer Theater zum zweiten Mal in Folge nicht zur Weihnachtszeit stattfindet. Dem ehrenamtlichen Engagement stehen zu viele große Unbekannte gegenüber. Allerdings soll das Theater nicht ersatzlos ausfallen. Vorbehaltlich aller kommenden Entwicklungen soll in den Osterferien 2022 wieder ein Stück zur Aufführung gebracht werden. Dazu soll Anfang des kommenden Jahres mit den Planungen und Proben zu einem Oberreitnauer Theater im April 2022 begonnen werden.

Die Vorstandschaft dankt allen Mitgliedern für ihr Engagement und freut sich bereits darauf, wenn es in Oberreitnau 2022 wieder heißt „Vorhang auf!“.