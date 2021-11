Theatergenuss mit Einschränkungen

Nach einer coronabedingten Zwangspause haben die Felsenpicker des Theater- und Fasnachtsvereins Gutenstein den Premierenbesuchern im Bürgerhaus großartige schauspielerische Leistungen und einen vergnüglichen Theaterabend geliefert. Die Spielerschar brachte unter der bewährten Regie von Heidi Rzepka den Schwank „Verhexte Hex“ von Ralph Wallner mit ihrem lebendigen Spiel gekonnt auf die Bühne.

Um den Abstand auch sicher einhalten zu können, beschränkten die Verantwortlichen die Besucherzahl freiwillig auf weniger als die Hälfte der erlaubten Personenzahl. Während der Aufführung galt die Maskenpflicht. Vor dem Bürgerhaus stand ein Pavillon, in dem die Auflagen der 2G-Regel kontrolliert wurden. Kontaktdaten wurden schon bei der Anmeldung von Lise Kleiner erfasst. Akteure und Personal seien alle geimpft und getestet, versicherte Thomas Amann bei der Begrüßung.

Das Stück beginnt mit der Geschichte der anständigen und pflichtbewussten Burgl und dem selbstbewussten und umgänglichen Lorenz, die sich ineinander verliebt haben und gegen den Willen der Eltern heiraten wollen. Rebecca Rzepka und Pascal Castagna schlüpfen einfühlsam und überzeugend in die Rollen des Liebespaars. Lorenz ist der Sohn des Großbauern und Bürgermeisters Bichelbauer, treffend besetzt mit Michael Rauch und seiner hochnäsigen und eingebildeten Frau, ausgezeichnet verkörpert von Yvonne Blender. Burgl ist die Tochter des armen Erdäpfelbauern Kilian (in der Rolle glänzt Albin Feig) und scheint für jemand mit Rang und Namen nicht die richtige Partnerin zu sein.

Das Liebespaar sucht Hilfe bei Buckl-Walli, einer Hexe, die im Mittelpunkt des Stücks steht und in einer Waldhütte lebt. Sie wird von den meisten Dorfbewohnern als Hexe gefürchtet, obwohl viele ihren Rat und ihre angebliche Zauberei in Anspruch nehmen. Gespielt wird die Hexe von Heidi Rzepka, die dieser textreichen und anspruchsvollen Rolle mit ihrer ausdrucksstarken Gestik und Mimik perfekt gerecht wird. Da sind noch die beiden Nachbarinnen, die neugierige und tratschige Moserin, glänzend ausgefüllt von Petra Käppeler-Fischer, und die etwas naive Kauerin, hervorragend gespielt von Heike Ruhnau. Bürgermeister und Dorfpfarrer Johannes, überzeugend dargestellt von Dieter Fischer, wollen Gutenstein zu einem Wallfahrtsort machen. Für dieses Vorhaben stört natürlich die Hexe in ihrer Waldhütte und es fehlt auch noch das notwendige Wunder. Im dritten Akt wendet sich alles zum Guten, dabei kommen auch einige unerwartete Familiengeheimnisse ans Tageslicht. Das Stück spielt in einem Wald vor einer Waldhütte, unweit des Teufelslochfelsens. Jedes Detail auf der selbstgebauten Bühne sitzt. Getreide, Kräuter, Früchte hängen an der Waldhütte, Geweihe, Felle und Knochen schmücken Wände und Dach. Über einer brennenden Feuerstelle hängt ein Kessel für den Zaubertrank. Neben der Hütte stehen zahlreiche Töpfe, Flaschen und andere Gefäße, aus denen teilweise Dämpfe emporsteigen. Der Zuschauer kann sich so richtig im Wald fühlen, da das Bühnenbild über die Bühne hinaus über die ganze Breite des Bürgersaals mit Bäumen erweitert ist.

Die Akteure erhielten Szenen- und Schlussapplaus, doch fiel dieser in diesem Jahr verhaltener aus. Die Lücken beim Abstandhalten und die stark reduzierte Besucherzahl ließen keine „Bombenstimmung“ aufkommen. Dennoch zauberten die Akteure so manches Lachen auf die Gesichter der Zuschauer, denen das Lachen in dieser Zeit sicher gut tut. Armin Wassmer aus Sigmaringen, der mit seiner Frau regelmäßig das Gutensteiner Theater besucht, zeigte sich mehr als zufrieden: „Das Bühnenbild ist super, die Rollen sind treffend besetzt. Schade, dass die Zahl der Besucher reduziert werden musste, denn es steckt viel Arbeit dahinter. Die Leute sind doch froh, dass sie bei dieser Unterhaltung mal unbeschwert lachen und die ernsten Themen mal für ein paar Stunden vergessen können.“

Ähnlich äußerten sich auch andere Besucher wie Miriam Hospach von der Landjugend Oberschmeien: „Es ist doch eine nette Abwechslung zu Corona. Das Stück wurde gut ausgewählt, da gibt es viel zu lachen. Die Schauspieler haben überzeugt.“ Verantwortlich für das Bühnenbild ist Robert Bosch. Angela Ruhnau ist als Souffleuse tätig, um die Frisuren kümmert sich Elisabeth Romann. Das Schminken liegt in den Händen von Ute Ruhnau. Thea Kerzenmacher ist für die Kostüme und Philipp Ruhnau für die special effects zuständig. Die Technik ist Aufgabe von Siegfried und Philipp Ruhnau.