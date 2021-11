Strahlende Gesichter und stolze Kinder

Die strahlenden Gesichter der Verantwortlichen des Turnvereins Mengen zeugen von einem rundum erfolgreichen und mehr als gelungenen „Tag des Kinderturnens“. Seit 2017 feiern die Deutsche Turnerjugend (DTJ) und der Deutsche Turnerbund (DTB) am zweiten Novemberwochenende den Tag des Kinderturnens. Nach 2019 unterstützt der TV Mengen in diesem Jahr mit seiner zweiten Veranstaltung die bundesweite Aktion des DTB. Im vergangenen Jahr wurde diese wegen der Corona-Pandemie abgesagt.

„Durch die in den letzten Wochen stetig steigenden Inzidenzzahlen haben wir bis heute gebibbert, ob wir den Tag des Kinderturnens tatsächlich wie gewünscht durchführen dürfen“, teilen Übungsleiterin Monja Brendle sowie Kathrina Schuler, TV-Geschäftsstellenleiterin, mit. Dieser Mut zum Risiko habe sich mehr als gelohnt, so das Duo. „Wir wurden mit einer tollen Atmosphäre sowie freundlichen Gästen und motivierten Kindern belohnt.“

Unter der Beachtung der 3G-Regel wurde den Erwachsenen Einlass in die Schulsporthalle der Ablachschule gewährt. Für den Aufbau des vielseitigen und spannenden Parcours zeichnete Monja Brendle als Übungsleiterin des Eltern-und-Kind-Turnens sowie des Vorschulturnens, unterstützt durch ihre Stellvertreterin Jana Kuchelmeister, verantwortlich. Die altersübergreifende Veranstaltung animierte neben zahlreichen Eltern auch Opas und Omas, ebenso wie Tanten und Onkel mit ihren Sprösslingen zum Kinderevent in die Ablachschulsporthalle zu kommen. Hier durften die begeisterungsfähigen Kinder vom Krabbelalter bis zu den Sechsjährigen gemeinsam mit ihren Begleiterinnen die aufgebauten Geräte entdecken und erleben. Unter dem Motto „aktiv dabei zu sein“ hatten Jung und Alt gemeinsam viel Spaß miteinander. Die zahlreichen Besucher kamen nicht nur aus dem Mengener Stadtgebiet, sogar aus Bad Saulgau und Sigmaringen waren sie gekommen, stellten die beiden Übungsleiterinnen fest. Es war ein emotionaler und toller Rahmen, der diesen Tag des Kinderturnens durch alle Teilnehmer zu einem Fest der Generationen werden ließ.

Die positiven Schwingungen innerhalb der Sporthalle übertrugen sich ganztägig so auf die ständig wechselnden Teilnehmer und Gäste gleichermaßen. Stolz nahmen die Kinder ihre „Ich hab’s geschafft Siegerurkunde“ mitsamt einem Überraschungspaket in Empfang, welches Dank der großzügigen Geld- und Sachspenden der Sponsoren an die Kinder verteilt werden konnten, so Kathrina Schuler, „hierzu gebührt allen Sponsoren unser herzlichster Dank.“ Ebenso gebühre dem DRK Ortsverein Mengen großer Dank, der für eventuelle Notfälle einen ihrer Ersthelfer-Rucksäcke zur Verfügung gestellt habe, fügte Monja Brendle an.

Übungsleiterin Monja Brendle lädt alle interessierten Eltern mit Kindern zu ihren wöchentlichen Übungsstunden, immer mittwochs von 16 bis 17 Uhr für das Eltern und Kind Turnen sowie die Vorschulturnerinnen von 17 bis 18 Uhr, zu den Übungsstunden in die Schulsporthalle der Ablachschule ein.

Als Resümee nehmen die Übungsleiterinnen Monja Brendle und Jana Kuchelmeister die tolle Atmosphäre sowie den wertschätzenden Umgang von Kindern und Erwachsenen miteinander sowie strahlende Freude mit in ihren Alltag.