Stadttheater bringt Stücke für das junge Publikum auf die Bühne

Der Monat Dezember steht im Lindauer Stadttheater ganz im Zeichen des Kinder- und Jugendtheaters: Auf dem Programm stehen vier Inszenierungen speziell für das junge Publikum – und die Bandbreite ist laut Pressemitteilung so groß, dass die ganz Kleinen (ab 2 Jahre), aber auch die etwas Größeren und die Erwachsenen begeistert in die Stücke eintauchen können.

„Junge Menschen schon früh für den Zauber und die Magie des Theaters zu begeistern, ist seit jeher eine unserer Herzensangelegenheiten. Darum stecken wir seit Jahren viel Engagement in die Auswahl unserer Stücke, in Führungen hinter der Bühne und in die Workshops der Theaterpädagogin Anja Lorenzen“, sagt Rebecca Scheiner, Betriebsdirektorin des Lindauer Stadttheaters.

In den nächsten Wochen erwartet vor allem die kleinen Besucherinnen und Besucher Inszenierungen, die zum Lachen und Nachdenken bringen und Geschichten, die Mut machen, Fragen aufwerfen und auch die eine oder andere Antwort geben.

Mit dem Stück „Plitsch & Platsch – die zwei Pinguinfreunde“ kommt am Mittwoch, 1. und Donnerstag, 2. Dezember, eine Geschichte auf die Hinterbühne des Lindauer Stadttheaters, in der es um Freundschaft und Mut, um Streit und Versöhnung geht. Die Inszenierung ist bereits etwas für Kinder ab zwei Jahren.

Am Sonntag, 5. und Montag, 6. Dezember, geht es mit einem Klassiker der Kinderliteratur weiter: Der Räuber Hotzenplotz. Das Theater in Kempten bringt ein furioses Gesamtkunstwerk auf die Bühne in Lindau.

Etwas ernster, aber nicht weniger spannend wird es am Dienstag, 14. Dezember, wenn das englischsprachige Stück „The Wave“ (ab 13 Jahre) zu sehen sein wird. Das Stück, das auf dem Roman von Morton Rühe (Bühnentext von Paul Stebbings und Phil Smith) beruht und von der American Drama Group Europe inszeniert wird, sucht Antworten auf die Fragen: Wie entsteht Faschismus – wie kamen die Nazis an die Macht und könnte es wieder passieren?

Und schließlich gibt es kurz vor Weihnachten noch einen Klassiker: Das Landestheater Vorarlberg kommt am Samstag, 18. Dezember, mit dem Stück „Pünktchen und Anton“ nach dem Roman von Erich Kästner. Eine Inszenierung, die aufregend und lustig ist und so spannend wie berührend und vor allem: liebevoll erzählt.

Karten sind momentan ausschließlich an der Theaterkasse, an der Kalkhütte 2a (direkt neben dem Haupteingang des Stadttheaters) erhältlich. Weitere Informationen unter: www.kultur-lindau.de, per Mail an theaterkasse@kultur-lindau.de oder unter der Telefonnummer 08382 / 911 39 11.