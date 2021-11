SNOBO in Berlin

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auf Einladung von Verena Bentele trafen sich Vertreter vom Bundesnetzwerk SBV und dem VdK in dessen Bundesgeschäftsstelle in Berlin. Organisiert hatte dieses Treffen der VdK Deutschland in Zusammenarbeit mit Alfons Adam, Initiator des Bundesnetzwerks SBV. Mit dabei war Josef Keßler aus Meckenbeuren, der die Tagung für das Schwerbehindertennetzwerk SNOBO aufbereitet.

Prof. Dr. W. Kothe zeigte den gesetzgeberischen und arbeitsrechtlichen Aspekt auf. Prof Dr. Welti die rehabilitationsrechtlichen Aspekte. Diskutiert wurden Fortschritte der letzten Legislaturperiode, sowie der Änderungs- und Weiterentwicklungsbedarf. Für Verena Bentele/VdK sind die Rahmenbedingungen für die SBV ein wichtiges Anliegen. Deren Rechte und Möglichkeiten, sich im Unternehmen oder der Dienststelle aktiv für eine gleichberechtigte Teilhabe der Menschen mit Behinderung einzusetzen, sind dringend zu stärken.

Häufigste Frage der letzten Jahre ist die Anhebung der Ausgleichsabgabe. Hier sollte eine vierte Staffel bei der Ausgleichsabgabe eingeführt werden, wobei monatlichen Abgabebetrag mindestens 750 Euro pro fehlbelegten Arbeitsplatz betragen sollte.

Ein häufiges Problem ist das betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM), das bei jedem Mitarbeiter durchzuführen ist, der innerhalb der letzten 12 Monate länger als 6 Wochen krank war. Die SBV sollte bei jedem BEM-Gespräch miteinbezogen werden müssen. Bisher gilt gesetzlich, dass eine Kündigung eines schwerbehinderten Mitarbeiters grundsätzlich unwirksam ist, wenn sie ohne Beteiligung der SBV erfolgte. Diese sollte unbedingt auch auf alle anderen personellen Maßnahmen des Arbeitgebers ausgeweitet werden, wenn es um schwerbehinderte Beschäftigte geht.

Die SBV setzt sich mit Nachdruck dafür ein, dass eine Freistellung der SBV ab 50 zu betreuenden schwerbehinderten Mitarbeitern gerechtfertigt ist. Unter 50 zu Beschäftigten sollte die Befreiung prozentual anteilig erfolgen.

Der seit 2004 eingeschränkte vorsorgliche Kündigungsschutz sollte zurückgenommen werden.

Barrierefreiheit ist in allen Bereichen des Lebens als Normalität zu ermöglichen.

Im Bereich der Rehabilitation muss eine gemeinde- und betriebsnahe Versorgungsstruktur geschaffen werden. Die Zunahme der seelischen und psychischen Belastungen am Arbeitsplatz erfordern, dass der Ausbau der Rehabilitationsangebote und die psychotherapeutische Behandlung in Zukunft mehr Bedeutung erlangen müssen.