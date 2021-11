SKC Berg Herren II verlieren zuhause

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Trotz starker Steigerung im Vergleich zum letzten Spiel unterlag Berg zuhause gegen überzeugende Gäste aus Ailingen. In der Startpaarung spielte Marcus-Michael Hartwig sehr gute 549/1. Wolfgang Thoma unterlag hingegen mit 488/0 zum Teil sehr deutlich.

Mit kleinem Rückstand ging es nun in die zweite Paarung. Hier lieferte Walter Kellermann mit 535/1 abermals ein sehr gutes Ergebnis ab. Manuel Erens verpasste es in den ersten Sätzen zu Punkten und blieb dann deutlich hinter seinen Möglichkeiten zurück, sodass Ralf Erens für ihn eingesprungen ist. Gemeinsam schafften sie noch 484/0. Berg stand nun mit dem Rücken an der Wand und musste einem großen Rückstand nachlaufen. Dieser sollte bis zum Schluss nicht mehr aufzuholen sein. Stephan Hartwig 525/1 und auch Hans Peter Saile 523/0 konnten die Niederlage nicht mehr verhindern. Mit der zweiten Niederlage in Folge wurde Berg ins Mittelfeld der Liga durchgereicht und muss nun zusehen, den Anschluss noch oben nicht ganz zu verlieren.