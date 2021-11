Seit 100 Jahren Gedenken an Laizer Söhne

Norbert Maier ist „Ehrenamtler“ mit Passion. Lange Jahre war er Laizer Feuerwehrkommandant, heute ist er in der Seniorenbetreuung aktiv. Im Obst- und Gartenbauverein gehört er zu einer kleinen Gruppe, die die Pflege der Kriegerdenkmale beider Weltkriege auf dem Vorplatz der Kirche übernommen hat. Norbert Maier ist berührt, dass im Herbst 1921, also vor 100 Jahren, das Gefallenen-Ehrenmal für 31 im Ersten Weltkrieg gefallene Laizer Söhne eingeweiht wurde. Ebenso im Jahr 1921 wurde am Westgiebel der Laizer Kirche das Grabmal für zwei auf dem Heimatfriedhof begrabene Soldaten geschaffen.

Im Ersten Weltkrieg sind nur wenige der Kriegstoten in die Heimat überführt worden. In einer Bestimmung des Kriegsministeriums von 1915 hieß es, der Gefallene „ruht am ehrenvollsten im Soldatengrab, wo er stritt und fiel“, es gelte die Gefallenen „in gemeinsamer Anlage“ zur Ruhe zu betten. Zum Gedenken an die Kriegsopfer wurden allein in Deutschland über 100 000 Kriegerdenkmäler errichtet. Das Erste-Weltkrieg-Denkmal in Laiz mit den Namen der Gefallenen und Vermissten wurde von der Kunstwerkstätte Marmon in Sigmaringen unter Mitwirkung des Laizer Steinhauermeisters Emil Stauß gefertigt.

Wie kam es in Laiz zu der Ausnahme, dass im Krieg verstorbene Soldaten in der Heimat begraben werden? Wohl dann, wenn sie als Verletzte zurückkamen und verstarben. Oder wenn der Leichnam aus dem Kriegsgebiet in die Heimat überführt wurde, ein aufwändiges Unterfangen. Der 71-jährige Norbert Maier kann über den im Kriegsjahr 1916 gefallenen Hubert Maier die Herkunft mit Landwirtschaft (zeitweilig auch mit Wirtschaft „Deutsches Reich“) und die Verwandtschaftsgrade mit Landwirten, Maurern, Zimmerleuten und Fuhrunternehmern schildern. Doch was mit dem Krieg und dem Sterben des 21-jährigen Füsiliers Hubert Maier zu tun hatte, ist in der heutigen Generation nicht mehr präsent. Wahrscheinlich kämpfte er damals in seinem Füsilier-Regiment Fürst Karl-Anton von Hohenzollern Nr. 40 in den Vogesen.

Anders bei Xaver Henselmann. Kaum von einem Studienjahr als Rom-Preisträger der Preußischen Akademie der Künste aus Italien zurückgekehrt, musste der hochtalentierte Architekt und Baukünstler in den Krieg an der Westfront. Sein künstlerischer Nachlass und die eindrucksvollen Zeichnungen und Aquarelle aus dem Kriegsgebiet sind im Staatsarchiv Sigmaringen archivgerecht aufbewahrt. Auch gibt es Dokumente über Henselmanns Kriegseinsatz beim Württembergischen Landwehr-Infanterie-Regiment Nr. 119 und Beförderungen bis zum Leutnant wie auch über die todbringende Verletzung am Hartmannsweilerkopf im Elsass. Der 1918 im Feldlazarett verstorbene Xaver Henselmann wurde im Zinksarg nach Laiz überführt und im Ehrengrab neben Hubert Maier beerdigt.

Im Jahr 1921 fertigte der junge Bildhauer Josef Henselmann – der spätere Laizer Ehrenbürger – als Werk Nr. 5 die steinerne Grabplatte für die beiden in der Heimat bestatteten Soldaten. Der langjährige Leiter des Staatsarchivs Dr. Volker Trugenberger hält das Ehrengrab für bedeutsam und bedauert den bereits weitgehenden Verfall der Skulpturen und Steinplatten. Der Kunsthistorikerin im Staatsarchiv, Christine Dölker, fiel auf, dass nur ein stilisierter Stahlhelm und die Regimentszugehörigkeit auf den Krieg hinweisen. Ansonsten sind die beiden Toten als Zivilisten mit den Attributen ihres Berufsstandes ausgestattet. Der Bildhauer Josef Henselmann schrieb unter dem Porträt von Landwirt und Bäcker Hubert Maier auf die Bildtafel: Ich säte und wollte ernten – Gott aber nahm mich mitten in der Ernte. Seinem Namensvetter Architekt Xaver Henselmann schrieb der Künstler zu: Ich wollte formen und schaffen – Gott ließ meine Pläne zerschellen.

Von Professor Josef Henselmann geschaffen ist auch eine Grabplatte für Anatolia Kienle geb. Henselmann, die als Kriegerwitwe bei ihrem Bruder Xaver beerdigt wurde; auch der Ehrenbürger und langjährige Pfarrer Karl Haas fand im Doppelgrab der Kriegstoten seine letzte Ruhestätte.

Der alte Laizer Friedhof ist seit Jahrzehnten geschlossen. Norbert Maier ist zufrieden, dass die drei Ehrenplätze für die Kriegstoten an exponierter Stelle an der Laizer Kirche erhalten blieben. Zusammen mit dem Laizer Obst- und Gartenbauverein wolle er seinen pflegerischen Beitrag weiterhin leisten. Wünschenswert sei, dass mehr Laizer sich für diese Erinnerungsstätten interessieren.

